Et wieren och ënnerschiddlech Mesurë virgesi fir ënnerschiddlech Fäll vun Infizéierunge, betount d’DP-Ministesch Corinne Cahen.

Alters- a Fleegeheemer - Reportage Claudia Kollwelter

„Mir versichen all d’Mesuren ze huelen, fir datt de Coronavirus sech sou mann wéi méiglech an eisen Alters- a Fleegeheemer verbreet.“ Dat huet d’Familljeministesch Corinne Cahen en Dënschdeg de Mëtteg am RTL-Interview betount. Géif et e medezineschen Noutfall ginn, géifen och déi Leit an e Spidol bruecht ginn, sou d'Corinne Cahen.

"Et ass esou, datt alleguer eis Alters- a Fleegeheemer hei zu Lëtzebuerg ganz kompetent Dokteren hunn, déi sech d’ganzt Joer iwwer ganz gutt ëm d’Patienten an ëm d’Awunner vun eisen Alters- a Fleegeheemer këmmeren, net just an där Situatioun wou mer elo sinn. Dat sinn och Doktere vun hirem Vertrauen, déi sech och weiderhin ëm déi Leit këmmeren. A wann een hospitaliséiert muss ginn, da geschitt dat och, an dat geschitt och de Moment nach."

Et wieren och ënnerschiddlech Mesurë virgesi fir ënnerschiddlech Fäll vun Infizéierunge betount d’DP-Ministesch Corinne Cahen. Leit, déi sech am Spidol infizéiert hunn, ginn als éischt an eng sougenannten Tëschestatioun, ier se, wa se rëm gesond sinn, zréck an hiert Heem kommen. Persounen, déi sech am Haus infizéieren, ginn isoléiert – genee wéi déi déi a Kontakt mat deemjéinege waren:

"Et ass och sou, an dat ass absolut normal, datt d’Personal wat iergendwellech Zeechen huet, datt et kéint krank sinn, dierf net méi dohi kommen. Mee d’Fleegepersonal an d’Käch a.s.w ginn awer nach ëmmer an an aus."

D’Personal géif awer eng super Aarbecht an den Haiser leeschten, an an tëscht wiere se och mam richtege Material equipéiert:

"Et gouf elo emol eng Kéier richteg ausgedeelt. An ech muss och soen, datt zanterhier deen Drock ofgeholl huet am Secteur vun den Alters- a Fleegeheemer a Behënnertestrukturen. Dat war e groussen Drock virdrun, an et ass awer lo sou, datt et fir eis essentiell ass, datt mer mat der Santé zesummeschaffen, fir datt mer och un dat néidegt Material kommen, fir datt jidderee ka protegéiert sinn."

Wat d’Doudesfäll vu Leit aus den Alters- a Fleegeheemer wéinst dem Coronavirus ugeet, betount d’Corinne Cahen, datt wann de Gesondheetsministère mellt, datt d’Leit an den Heemer gestuerwe sinn, datt dat dann och esou wier, et wieren awer verschidde Patiente virdrun am Spidol gewiescht an dunn zréck an d’Altersheemer komm.