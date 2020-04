"Genista" ass ee vun den Acteuren um Bau, déi breet opgestallt sinn. Vun Heizung, Sanitär, Klima, Lëftung, bis Sécherheet, Elektresch an IT.

E jonken Handwierker-Betrib mat 320 Mataarbechter. Vun deenen der den Ament just nach 10 aktiv sinn. Nieft dem Depannage sinn dëser Deeg, wéi a villen aneren Entreprisen, d'Comptabilitéit an de Personalbüro am meeschte gefrot.

"Se mussen déi ganz Formulairen ausfëllen. D'Leit berouege virun allem. Dann hu mer natierlech nach e puer Zeechner, déi am gaange sinn, d'Schantercher ze preparéiere fir wa mer ufänken, datt mer da wierklech Vollgas kënne ginn.", sou den Nico Biever vun der Entreprise "Genista".

Do ass et d'Stéchwuert: Vollgas ginn, wann et nees lass geet. Am Dialog mat dem Personal gouf decidéiert, net um Enn vun der Kris Bilan ze zéien, ma um Enn vum Joer. Bis da misst e gewëssen Ëmsaz an de Bicher stoen.

"Mir hunn esou vill Perten all Mount, datt mer mussen herno mat enger grousser Produktioun dat alles erëm eranhuelen. Do hu mer eise Leit proposéiert, datt mer hinnen 100%, elo schonn direkt bezuele vun hire Paien. Herno wa mer nees all do sinn, dann déi 20% iwwert dem Chômage partiel, mat Congé oder Iwwerstonnen erëm 1 zu 1 eranhuelen. Do war all Mënsch dermat d'Accord. Ech mengen, mir hunn eng grouss Solidaritéit an eisem Betrib. D'Leit wëssen och sou lues, ëm wat et geet."

Wéini d'Aarbechter nees eraus op d'Schantercher fuere kënnen, weess keen. "E Mount packe mer. Duerno fänkt et un, knaschteg ze ginn.", sou den Nico Biever.

"Liquiditéiten, déi kann ee mat Prêten iwwerbrécken. Mir kréie jo och en Deel vum Staat erëm. Aner Fraise lafe weider. Déi am Handwierk relativ héich sinn, dacks méi héich wéi am Commerce. Do begrenzt dat sech dacks op e Loyer. Mir hu Maschinnen, mir hu Leasing lafen, dat sinn héich Fraisen. Mir hu grouss Gebaier am Handwierk, net just e klengt Geschäft. Mir hunn Halen, Büroen, wou et wierklech an d'Käschte geet. Dat ass och eppes, wat an deem Pack vun der Regierung a mengen Ae vergiess ginn ass. Do weess ech net, wéi dat ausgeet. Ech denke schonn, datt mer do nach mussen e bësschen no schaffen." sou de Nico Biever.

Kollektivcongé wäert sech dësen Handwierksbetrib de Summer kee leeschte kënnen. Dat stéing elo scho fest. Soss géif d'Rechnung um Enn vum Joer doudsécher net opgoen. Iwwregens en Thema am ganze Secteur.

