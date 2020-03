Fir d’Association des Parents d’Enfants Mentalement Handicapés ass déi gréissten Erausfuerderung, de Virus aus hiren Haiser erauszehalen.

Bis elo ass dat gelongen. Iwwert 200 Mënsche mat engem geeschtegen Handicap ginn aktuell an zouene Strukturen an a Wunngemeinschaften vun der Apemh uechter d’Land betreit.

Déi Haiser goufe viru Mëtt Mäerz hermetesch zougemaach, Famillen däerfen net méi op Besuch. Et ass eng Extremsituatioun, déi schwiereg ze meeschteren ass.

Un éischter Front stinn d‘Educateuren, di Dag fir Dag mat de Bewunner zesumme sinn a wou et extrem schwéier bis onméiglech ass, Distanz ze halen. Dobäi kënnt d’Angscht, de Virus anzeschleefen. An den zouene Strukture liewe ganz vulnerabel Leit, den Altersduerchschnëtt ass héich, déi eelste Persoun huet 87 Joer D’Apemh huet aus hiren eegene Reien eng Coordinatrice Covid19 agesat, déi all Moossname koordinéiert.

All Atelieren, Dagesstrukturen a Formatioun sinn zou, respektiv ofgesot, och de Beetebuerger Park, dee jo zur Apemh gehéiert, bleift zou.

De Virus ass ee risegen Challenge fir d’Behënnertenorganisatioun. De Secteur vum Handicap gouf eréischt kierzlech vun der Santé als „Secteur à risque“ agestuuft.