Bis den Dënschdeg de Mëtteg 14 Auer sollte sech all d'Generalisten, Spezialisten an Zänndokteren an enger vu 5 medezinesche Gruppen aschreiwen.

Dës goufen am Kader vun der Krisemedezin geschaaft. "Mat kalem Kapp, roueger Hand, mä waarmem Häerz" soll am Kader vun enger nationaler medezinescher Reorganisatioun geschafft ginn - sou e Méindeg den AMMD-President Alain Schmit, deen dat neit Konzept virgestallt hat.

Vläicht waren d'Käpp awer net esou kill bei der Santé, well nodeems e Méindeg den Owend um 18.30 Auer en entspriechend Schreiwes via Mail un d'komplett Dokterschaft erausgaange war, gouf et den Dënschdeg den Owend, also 24 Stonnen méi spéit, en Zeréckruddere vun der Santé-Direktioun.

Wéi et vum Santé-Direkter Jean-Claude Schmit u seng Confrèren heescht, wier e Méindeg en onvollstännegt Aarbechtsdokument verschéckt ginn - dat awer ongewollt (par inadvertance).

Et wëll een elo nobesseren - mä net haut a muer, mä bis spéitstens Enn der Woch sollen nei a vollstänneg Instruktiounen un d'Medezinner a Form vun engem Circulaire verschéckt ginn. Neien nationale Coordinateur fir de Gesondheetssystem wärend der Corona-Kris ass jo den Dr. Alain Schmit.

Zanter e Méindeg ass jo gewosst, datt souwuel liberal Medezinner, wéi och Leit aus dem Fleege-Secteur kënne fräiwëlleg e staatleche CDD ufroen. Iwwer 8.100 Leit aus dem Secteur hu sech jo bis ewell fir d'Réserve sanitaire nationale gemellt.

Zanter e Méindeg gëlle 5 verschidde Gruppen fir d'Lignes de Garde: ënnert anerem eng, déi responsabel fir déi 4 Centres de soins avancés ass, eng aner fir d'Téléconsultatiounen an d'Visites à domicile. Da gëtt et eng aner Ligne de Garde fir CIPAen a Fleegeheemer. Et gëllen och nei Tariffer wärend der Pandemie; et kënnen 237 Euro vun den Doktere fir Consultatiounen an Traitementer verrechent ginn - dësen Tarif ka retroaktiv op méindes, de 16. Mäerz verrechent ginn.