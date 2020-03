Den Dr. Philippe Wilmes vun den Hôpitaux Schuman erwaart sech de Simulatiounen no Mëtt der Woch ee Pique vun den Infektioune mam Virus.

D’Mesuren, déi am Kader vun der sanitärer Kris vun der Regierung agefouert goufen, fir sozial Kontakter ze reduzéieren, géife sech haut un der Progressioun vun den infizéierten an hospitaliséierte Fäll bezuelt maachen.

De Dr. Philippe Wilmes vun den Hôpitaux Schuman:

"An eise Simulatiounen erwaarde mer ongeféier Mëtt der Woch de Pic vun den Infektiounen. Wann een da vun Inkubatiounszäiten ausgeet, déi bis zu 10 Deeg kënnen daueren, ass mam Pic vun den Erkrankungen, deen dann deementspriechend och mam Pic vun den Hospitalisatioune géif zesummegoen, an 10-14 Deeg ze rechnen. D'Situatioun am Moment ass relativ stabil, wat d'Hospitalisatiounen an de leschten Deeg ubelaangt, esou dass ee virsiichteg optimistesch ka sinn, wat de weidere Verlaf ubelaangt.“

Et wier awer ganz wichteg, datt d’Leit sech weider géifen un d’Consignen halen.

Eng Erausfuerderung bleiwen d’Commandë vu medezineschem Material – dofir loossen d’Hopitaux Robert Schuman vum Dënschdeg un déi sougenannten Tyvek-Kostümer a Schietteger an engem Atelier hei am Land bitzen, wéi de Lëtzebuerger Journal fir d’éischt gemellt hat . De speziellen Tyvek-Stoff gëtt sou wéi sou schonn zu Lëtzebuerg produzéiert: beim US-Amerikanesche Chimie-Konzern DuPont zu Conter, normalerweis gëtt en awer an anere Länner weiderverschafft.

“Mir hu virun ongeféier 2 Wochen, wéi déi Kris ugefaangen huet, festgestallt, dass et gréisser Problemer géife ginn am Land am Ravitaillement vu Blusen a virun allem Schutz-Combinaisonen, fir dat Personal, dat direkt an no un de Covid-Patiente schafft. Et gouf immens Problemer, fir dat aus dem Ausland ze besuergen, déi Problemer bestinn d'ailleurs och haut nach.”

Dës Schutzkleeder si wichteg, fir d’medezinescht Personal virun Infektiounen ze schützen an et ginn der och vill gebraucht.

“Dat hänkt dovunner of, wéi vill Aktivitéit am Spidol ass, dat heescht en fonction dovunner, wéi vill Patienten hospitaliséiert sinn, brauch ee méi oder manner där Blusen, mee et kann een dovunner ausgoen, datt där tëschent 200-300 den Dag gebraucht ginn.”

Vun en Dënschdeg u ginn tëscht 250 an 300 Blusen den Dag produzéiert, en Deel soll awer och an d’Reserve nationale goen.