Vill gëtt net nëmmen a Familljen, mä och ënnert Enseignanten driwwer diskutéiert, wéini no der Ouschtervakanz d'Schoulen nees opmaachen.

D'Schoulen hei am Land si méiglecherweis bis de 4. Mee zou, dat géif eng Verlängerung vu weideren zwou Wochen no der Ouschtervakanz bedeiten. D'Regierung huet e Mëttwoch de Moien am Ministerrot doriwwer geschwat. Nach ass awer keng definitiv Decisioun geholl ginn.

De Radio 100,7 hat den Datum vum 4. Mee als Éischte gemellt, deen Datum an dës Informatioun krut RTL aus gutt informéierte Sourcen och confirméiert.

D'Decisioun wéini d'Schoulen nees opmaachen, géing op Basis vu wëssenschaftlechen an medezineschen Avisen geholl ginn - nach wier also näischt fix decidéiert.

Bis spéitstens e Freideg wëll den Educatiounsministère soen, wéi et no der Ouschtervakanz den 20. Abrëll weider geet.