A spéitstens 2 Woche geet d’Recolte vu Spargele lass, mä d’Saisonaarbechter aus Polen a Rumänien kënnen dëst Joer wéinst dem Coronavirus net kommen.

Et ginn zwar just 2 Spargelbaueren zu Lëtzebuerg, den Yves Hoffmann vun Hënsdref an de Luc Hoffmann vu Wäiswampech, mä fir si ass et eng existenziell Fro. Si sichen elo no Leit, déi hinne bei der Recolte géifen hëllefen.

Melle kann ee sech iwwert jobswitch.lu.