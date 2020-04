Dans le contexte de la pandémie liée au coronavirus Covid-19, le gouvernement luxembourgeois informe les citoyens ainsi que les commerces recevant du public que le respect de certains principes spécifiques concernant la circulation des clients est nécessaire afin de limiter la propagation du virus dans la population. Il est ainsi recommandé de respecter le «social distancing» au sein des commerces, c’est-à-dire à veiller à ce qu’une distance interpersonnelle de 2 mètres entre chaque personne présente au sein du commerce respectif soit respectée. Il est aussi conseillé de réguler l’entrée des clients et de limiter ainsi le nombre de personnes pouvant accéder en même temps aux commerces. Le «social distancing» s’applique également à la zone devant l’entrée des commerces. Il est ainsi recommandé d’y garder une distance interpersonnelle de 2 mètres. Il est en outre recommandé aux clients d’aller faire les courses tout seul et sans emmener d’autres personnes avec soi ainsi que de limiter la fréquentation des commerces au strict minimum. Il est aussi conseillé d’utiliser un chariot de supermarché par personne (1 caddy = 1 personne). Vous trouverez ci-après les gestes barrières essentiels:

https://msan.gouvernement.lu/dam-assets/covid-19/02-coronavirus-affiches/fr/200302-neon-santelu-sm-banner-3x4-FR.jpg/_jcr_content/renditions/thumb-xhdpi.jpg Notez également les règles applicables aux personnes vulnérables et non vulnérables:

https://msan.gouvernement.lu/dam-assets/covid-19/arbresdecisionnels/fr/AD-FR.jpg/_jcr_content/renditions/original