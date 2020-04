Am Fall goung et ëm en Accident zu Sandweiler, bei deem eng eeler Fra ugestouss an déidlech blesséiert gouf.

Am zweete Prozess ëm en Accident mat déidleche Suitten, am November 2016, zu Sandweiler krute 6 Parties civilen e Mëttwoch am Nomëtten op der Cour d'appel an der Stad um zivilrechtleche Plang zesumme 4.500 € Schuedenersatz zougesprach. Um strofrechtleche Volet war en eelere Mann am Juni um Stater Geriicht zu enger Geldstrof vu 1.500 € an zu engem Fuerverbuet vun zwee Joer mat Sursis condamnéiert ginn. Hien hat sengerzäit um Zebrasträife bei der Kontrollstatioun eng eeler Fra ugestouss; déi war sou uerg blesséiert ginn, dass si 3 Deeg drop gestuerwe war.