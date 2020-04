Deelzäitaarbecht ass dem Aarbechtsminister no aktuell e wichtegt Instrument, vun deem zéngdausende Salariéë profitéiere kënnen.

De Wirtschaftsminister Franz Fayot betount, datt et en neien Online-Outil gëtt, deen zesumme mat der ADEM en place gesat gouf. Iwwert myguichet.lu kënnen d’Betriber hir Demandë stellen an doriwwer kënnen och Avancen ausbezuelt ginn, wat nei ass fir d'Kuerzaarbechter:



Soss krut ee rembourséiert, mä et krut ee keng Avancë bezuelt. Elo hu mer wéinst der Kris decidéiert, och mat Avancen de Betriber méi ënnert d’Äerm ze gräifen. D’Deelzäitaarbecht ass en extreemt wichtegt Instrument wat zéngdausende Salariéeën hei zu Lëtzebuerg betrëfft a ganz vill Leit dovu benefisséieren. An ech géif soen, datt dat mat dat wichtegst Instrument ass an deem ganze Pak.



De Staat géif net just eng grouss Roll bei der Rettung vun de Betriber hei am Land spillen, mä wäert och nach eng zentral Roll beim Relancement vun der Ekonomie spillen, huet de Franz Fayot nach betount.

De President vun der Union des Entreprises Nicolas Bück am RTL Interview

Kris ass schlëmmer wéi Finanzkris - Rep. Claudia Kollwelter

„Déi hei Kris ass méi schlëmm wéi d’Finanzkris 2008. Virun allem well mer keen Enn gesinn!“ dat sot de President vun der Union des entreprises Nicolas Buck am RTL Interview. De Feedback vun den Entreprisen, deen d‘UEL bis ewell krut, wier ganz ënnerschiddlech, wëll d’Situatioun fir all Betrib eng aner wier. Haut hätt een en Hëllefspak vun 2 Méint, ma nach wéisst een net wou een dono endegt, a wéi grouss d’Lach wäert sinn.

Dem Nicolas Buck no misst een sech d’Fro stellen, wéi de PIB um Enn vun dësem Joer ausgesäit: "D’Kurv geet elo am Mäerz sou erof, an dann am Abrëll weider, an hoffentlech komme mer dann am Mee nees erop. Mee déi Kurv bleift awer tendenziell vill méi niddreg par Rapport dozou wou mer virum Trend louchen, also virun der Kris."



De President vun der UEL schwätzt vun engem pragmateschen Hëllefspak deen d’Regierung decidéiert hätt.

E Plang dee flexibel wier an och nogebessert kéint ginn: "D’Prioritéit ass elo mol iwwert d’Instrumenter Liquiditéiten eran ze kréien, an wann d’Schluecht bis eriwwer da musse mer de Bilan maachen, wien wat kann zréck bezuelen."

Zu Lëtzebuerg hätt een e generéise System wat d’Deelzäitaarbecht ugeet betount de Nicolas Buck. Et dierft een de Chômage partiel, d’Aiden, an d‘Garantiegesetz awer net eenzel kucken, mee als e Ganzt.

Wéini a wéi d’Entreprisen erëm normal schaffe kéinten, dat wier schwéier ze soen. Et misst een sech preparéieren a pro Secteur eng ganz Partie Froe stellen: "Wéi géif dat dann ausgesinn, wann ech e Bürosgebai hunn? Sinn d’Leit all 2 Meter auserneen? Schaffe just een Deel vun de Leit an déi aner kommen den Dag dono? Wat geschitt mat deene Leit déi an déi Entreprise wëlle kommen, déi e Rendez-vous hunn? Déi gi jo net getest, etc. etc."



Dem President vun der UEL no bräicht ee fir déi Zäit no der Kris eng allgemeng Solidaritéit, fir séier aus der Kris erauszekommen.