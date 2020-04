Nieft der Reprise vun der fréierer Coditel hunn Eltrona an Telenet och decidéiert, fir hir Aktivitéiten hei am Land mateneen ze fusionéieren.

D'Nouvelle war sech zanter Enn Februar erwaart ginn, zanter e Mëttwoch den Owend ass et offiziell: Eltrona iwwerhëlt d'Aktivitéite vun SFR/Coditel zu Lëtzebuerg, dës goufe bis ewell vum belschen Telecomm-Grupp Telenet gehalen.

Nieft der Reprise vun der fréierer Coditel hunn Eltrona an Telenet och decidéiert, fir hir Aktivitéiten hei am Land mateneen ze fusionéieren.

Deemno iwwerhëlt Telenet d'34% vun de Parten, déi de Post-Grupp zanter 1998 am Aktionariat vun Eltrona hat.

SFR-Coditel beschäftegt 7 Leit, iwwerdeem eng ronn 165 Salariéë fir d'Eltrona op den 2 Sitten zu Hollerech an zu Esch schaffen.

D'Firma Eltrona gouf 1969 vum Papp vum aktuelle Generaldirekter Paul Denzle gegrënnt an zielt, eegenen Donnéeën no, eng 70.000 Stéit am Grand-Duché zu hire Clienten.

Hei den offizielle Communiqué

La fusion entre Eltrona et SFR-Coditel au Luxembourg est finalisée

Mercredi 1 avril 2020 - Eltrona [1] et Telenet Group Holding SA (Telenet Group Holding) (Euronext Bruxelles : TNET) annoncent aujourd'hui que la fusion impliquant le regroupement des activités de SFR-Coditel [2], qui appartient à Telenet SRL, filiale de Telenet Group Holding, avec les activités d'Eltrona, a été clôturée formellement. Cette fusion confirme le partenariat stratégique entre les actionnaires d'Eltrona et de Telenet. Post Luxembourg, actionnaire d'Eltrona depuis 1998, a vendu sa participation de 34% à Telenet, avec pour conséquence qu'après la fusion les actionnaires fondateurs...