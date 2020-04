Dat seet de Coordinateur vun de 4 neien CSAen uechter d'Land. Eng ganz Rei Dokteren halen dës zweet Filière nämlech fir net sënnvoll.

CSA/Reportage Annick Goerens

Dat well ee keng Moyenen an dëse Fleegezenteren hätt, fir Patiente mat anere gesondheetleche Problemer richteg z'ënnersichen. An en CSAen hätt ee just ee Stethoskop, e Blutdrockméisser an een Otoskop, fir de Leit an den Hals ze kucken. Dowéinst kéint een zum Beispill weder Leit mat Häerz-Rhythmus-Steierungen een EKG maachen, nach engem Patient mat enger potentieller Blosenentzündung een Test maachen, sou d'Dokteren um Dënschdeg am Interview. Dat wär och esou gewollt, erkläert de Coordinateur vun den CSAe Pierre Hertz:

„Les CSA n'ont pas vocation d'être des mini-cliniques ou des mini-hôpitaux. Il est clair que nous avons fait le choix en concertation avec les représentants des médecins généralistes de ne pas équiper les CSA avec tout type de matériel, type un électrocardiogramme, un appareil d'échographie ou un appareil d'imagerie. C'est évident. Si le médecin estime qu'il est nécessaire d'avoir ce type d'examen lors de la télé-consultation, il pourrait alors orienter le patient soit vers un cabinet pour avoir une consultation avec la mise à disposition de ce matériel, soit vers les urgences en fonction du niveau de gravité.“

Zu Esch wär déi zweet Filière am CSA schonn deels zougemaach ginn, hat een Dokter erkläert. Dozou de Coordinateur:

„Il est très clair que la filière non-protégée qui s'adresse aux patients chez lesquels on ne suspecte pas une infection Covid, doit rester ouverte et restera ouverte. Néanmoins il convient de préciser que, lorsque nous avons un afflux important de patients qui sont orientés vers la filière protégée, donc des patients suspect d'une infection Covid, nous faisons un ré-équilibrage de nos moyens. Et dans ce cas, le médecin qui était initialement prévu sur la filière non-covid, repasse dans la filière Covid pour aller prêter main forte à ces confrères.“

Am CSA an der Rockhal zu Esch wär dat effektiv och geschitt an et wäre souguer souvill Leit mat potentielle Covid-Symptomer do gewiescht, dass nach ee 4. Dokter an déi éischt Filière geschéckt gouf.

„Lorsque le médecin passe sur la filière protégée, il reste néanmoins une infirmière sur la filière non-protégée de manière à pouvoir accueillir un patient et pouvoir faire son premier bilan, si jamais il y avait une urgence et besoin immédiat d'un médecin.“

An dëser Kris géingen och ëmmer méi Léit Hëllef brauchen fir eng psychologesch Prise en charge wéinst Angschtzoustänn, Depressiounen an Alkoholproblemer. Dofir wären zanter leschtem Mëttwoch och Psychologen an den CSAen am Asaz, sou nach den Pierre Hertz, Coordinateur vun den 4 Centres de soins avancés.