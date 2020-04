Och wa vill Universitéiten wéinst dem Coronavirus zou sinn, d’Studente sollen awer hir Demande fir eng Bourse fir dëst Summersemester areechen.

Dat seet de Service des Aides financières. Och wann den Dossier net komplett wier, soll een net waarden. Et géing bei all Demande individuell gekuckt ginn, fir déi néideg Piècen nozereechen. Den Delai ass den Ament nach den 30. Abrëll.

Fir e séieren Traitement, gëtt geroden, d’Demande iwwer MyGuichet.lu oder per E-Mail ze maachen.