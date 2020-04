Um Site vun der Police fënnt een Äntwerten op all déi Froe ronderëm d'Lutte géint de Coronavirus, déi dacks vu Leit gestallt ginn.

Hei kritt ee genee erkläert a wéi enge Fäll een aus dem Haus goen dierf a wéi eng Deplacementer een dierf maachen.

Mir sinn an enger Krisesituatioun, wou net méi alles erlaabt ass an do si vill Leit, déi net wëssen, wat se dierfen a wat net an dofir huet d'Police ee sougenannten "FAQ" op d'Bee gestallt, fir de Leit kloer Indikatiounen ze ginn.

Deemno si si op all déi Froen agaangen, déi déi meescht Leit beschäftegen.

LINK: Hei fannt Dir de kompletten Iwwerbléck vun der Police.