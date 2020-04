Mir hu mat engem geschwat, dee positiv getest gouf an hunn hie gefrot, wéi sech de Virus bemierkbar mécht.

Lo schwätze mer zanter Woche vun deem Virus. Wéi e sech verbreet, firwat ee soll doheem bleiwen, wéi vill Leit et hunn, mä seele vun de Leit selwer, déi betraff sinn. Déi eng gi ganz schro krank, anerer mierke guer net, dass se Covid-19 positiv sinn oder hu just liicht Symptomer. De Filmproduzent Paul Thiltges hat et béis erwëscht, mir hu mat him geschwat.