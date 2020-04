Donieft kënnen d'Masken och en Deel vun der Léisung sinn, fir méi fréi aus dem Lockdown erauszekommen.

D’Diskussioun ronderëm d’Masken ass warscheinlech esou al, wéi de Coronavirus selwer. Laang ass gesot ginn, dass eng Mask net vill bréngt. Ma de Robert Koch-Institut huet awer en Donneschdeg offiziell seng Aschätzung zum Mondschutz geännert. Et ass jo ëmmer nach esou, dass eng Mask net déi Persoun schützt, déi eng unhuet, mä virun allem d’Matmënschen. Well et elo vill méi potenziell Leit gëtt, déi de Virus hunn, wier d’Mask e gudden Outil, fir sech géigesäiteg ze schützen.

Dass d’Masken och fir Privatleit sollen zougänglech sinn, huet jo d’Patientevertriedung e Mëttwoch an engem oppene Bréif un d’Regierung gefrot. Mä wier et sënnvoll, wann och bei eis am Land méi Leit eng Mask unhätten?

Op ville Plazen ass et schonn Usus, an der Ëffentlechkeet e Mondschutz ze droen. Wierklech eppes bréngen, mécht dës Moossnam virun allem, wann esou vill Leit wéi méiglech eng Protektioun viru Mond a Nues hunn.

Prof. Claude P. MULLER, Virolog Institute of Health: „An Asien ass et guer net ongewéinlech, dass d’Leit Masken droen. Dat heescht, dat ass eppes, wou ee sech vläicht muss drun gewinnen. Mä et ass eppes, wat absolut méiglech ass an och acceptéiert ka ginn. An ech gesi Masken och als en Deel fir aus deem totalen Lockdown, an deem mir lo drasinn, erauszekommen. An och méiglecherweis méi fréi erauszekommen.“

Duerch eng Mask gëtt de Loftstroum, deen beim Houschten, mä och scho beim Schwätzen, entsteet, gebremst an kann esou net op d’Persounen, déi an der Géigend sinn, ukommen.

Prof. Claude P. MULLER: „An dann ginn och d’Drëpsen, déi de Virus enthalen, zum Deel absorbéiert. Dat heescht net, dass d'Maske perfekt wierken, mä si reduzéieren de Risiko an et geet ëmmer ëm Risikoreduzéierung.“

Fir d’Infektiounen also esou niddreg wéi méiglech ze halen, fuerdert elo och d’Patientevertriedung, dass Maske fir Privatleit sollen disponibel ginn. Dat natierlech, wann de Bedarf fir de sanitäre Secteur gedeckt ass.

René PIZZAFERRI, President Patientevertriedung: „Déi Masken, déi mir hei froen, dat sinn u sech Einwegmasken, déi duerginn, fir wann ech an d’Geschäft ginn oder mam Bus fueren, fir dass ech déi kann undoen an duerno eventuell ewechgeheien.“

Normalerweis muss d’Mask no enger gewësser Zäit gewiesselt ginn, jee no Modell. Well et awer den Ament eng Penurie u Maske gëtt, réit de Virolog:

CUT Prof. Claude P. MULLER: „Ech benotze meng Mask weider an ech maachen mir dann e Nuesschnappech dran an da geheien ech dat herno ewech. An och Leit, déi selwer Maske maachen, hunn ech gesot, si sollen en Nuesschnappech dramaachen an herno ewechgeheien. An esou kann ee schonn e groussen Deel vun der Fiichtegkeet entsuergen.“

Et gëtt awer nach emol betount, dass Masken en zousätzleche Schutz sinn an net den Social Distancing oder d’Hännwäschen ersetzen!