Besonnesch fir d'Leit am Gesondheetssecteur, déi all Dag dem Risk vum Coronavirus ausgesat sinn, ass et wichteg psychologesch Hëllef ze fannen.

Vun elo un kënne sech Frontalieren, déi hei am Land am Gesondheetssecteur schaffen, op enger Hotline, déi an e puer Sprooche ugebuede gëtt, mellen. Eng qualifizéiert Ekipp ass 7 Deeg op 7, vun 7 bis 23 Auer, disponibel um Nummer 8002-8080. Schreiwes Crise sanitaire du Covid-19 Service de soutien psychologique Madame, Monsieur, La crise actuelle du Coronavirus peut être particulièrement inquiétante pour certaines personnes, homme ou femme, soignant ou soignante, professionnel ou professionnelle de santé. La peur et l'anxiété peuvent parfois être envahissantes, surtout en cas d'isolation sociale. Dès aujourd'hui, le gouvernement du Grand-Duché du Luxembourg ouvre une ligne d'écoute gratuite et multilingue à destination du grand public. Une équipe hautement qualifiée est à votre écoute 7 jours sur 7, de 7h00 à 23h00, au numéro suivant : 8002-8080. Toute personne se sentant débordé et ressentant le besoin de parler à un professionnel peut appeler. L'équipe PADEM