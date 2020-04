Dans le contexte de l’organisation du système de santé en période de pandémie Covid-19, un médecin libéral ou une personne exerçant une profession de santé à titre libéral peuvent conclure un contrat d’employé de l’État à durée déterminée. À cette fin, ils doivent s’inscrire via le portail guichet.lu à partir de 15 heures aujourd’hui. Pour pouvoir bénéficier de ce CDD, les professionnels de la santé doivent disposer d’une autorisation d’exercer, délivrée par le ministre ayant dans ses attributions la Santé. Le CDD s’adresse aux professionnels de la santé qui exercent actuellement à titre libéral et qui, pendant la durée du contrat à durée déterminée en tant qu’employé de l’État, n’ont pas de relation contractuelle en tant que salarié avec une tâche mensuelle supérieure à 50%. Ceci s’applique également au congé parental supérieur à 50%. De plus amples informations concernant l’organisation du système de santé en période de pandémie Covid-19 sont disponibles dans le document en annexe.