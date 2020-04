Een Thema beschäftegt den Ament Grouss a Kleng: de Coronavirus.

Grad wann et ëm komplex medezinesch Ugeleeënheete geet, ass et net ëmmer einfach, klenge Kanner ze beschreiwen, wat den Ament an der Welt lass ass. Dowéinst erkläert de Joe Feiereisen, e Schoulmeeschter vu Bartreng, op einfach Aart a Weis, wat de Coronavirus ass an op wat een oppasse muss, fir dass och eis kleng Matbierger beschtens informéiert sinn.