Dovu solle 40 Milliounen als Dividenden un den eenzegen Aktionär vun der Bank, de Lëtzebuerger Staat, ausbezuelt ginn.

Ob dat allerdéngs wierklech gemaach gëtt, géif awer eréischt no der Coronavirus-Pandemie decidéiert ginn, heescht et an engem Schreiwes vun der Bank, déi hir Resultater presentéiert huet.

Fir wärend der Kris och weider fir hir Clientë kënnen do ze sinn, hätt een d'Hotline Spuerkeess Direct verstäerkt, wou all gängeg Bankenoperatiounen à distance kënne gemaach ginn.

Ausserdeem huet d'Spuerkeess sech, genau wéi 5 aner Banken, engagéiert, Entreprisen, déi duerch d'Kris an d'Laberente komm sinn, ënnert d'Äerm ze gräifen, andeems si dëse Betriber e Moratoire op hire Prêten offréiert.