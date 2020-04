Donieft gouf och annoncéiert, datt wärend den nächste Wochen, grad an der Ouschtervakanz, och verstäerkt Verkéierskontrolle gemaach ginn.

De Fokus vun de Kontrollen am Kader vun de Covid-19-Mesure läit dobäi op den ëffentleche Verkéier. Awer och Gruppe vu Leit, déi op der Strooss, an de Foussgängerzonen oder op aneren ëffentlech Plazen zesumme sinn, riskéieren, fir kontrolléiert ze ginn.

D'Police präziséiert dann och, datt een och bei engem doheem keng Leit dierf hunn, déi net och do liewen. D'Beamte wäerten alle Meldungen, déi an deem Kader erakommen, och nogoen an dat iwwerpréiwen.

Sollte sech da Leit net un d'Mesuren halen, wäerte si eng Verwarnung vun 145 Euro kréien, déi sech ka verduebelen, wa se net innerhalb vun 30 Deeg bezuelt gëtt.

Nieft de Privatleit ginn awer och Restauranten, Caféen an Chantiere vun der Police ënnert d'Lupp geholl. E Chantier kann esou vun der Administratioun direkt zougemaach ginn an de Patron riskéiert eng Strof vu bis zu 4.000 Euro. Bei Widderhuelung ka sech déi Strof och verduebelen.

D'Police warnt dann dofir och, datt d'Leit sollen doheem bleiwen an dobaussen déi néideg Distanz vun 2 Meter zu anere Persounen, déi net bei engem Liewen, anhalen.