E Freideg hunn de Premier Xavier Bettel an d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert d'Populatioun iwwert d'Covid-19-Situatioun zu Lëtzebuerg informéiert.

Zu Lëtzebuerg gëtt et e weidert Corona-Doudesaffer, bis ewell sinn 31 Mënschen um Coronavirus gestuerwen. D'Zuel vun den Infektioune klëmmt op 2.612, dat sinn der 125 méi wéi en Donneschdeg.

Et gëtt den Ament 232 Hospitalisatiounen, 43 Leit sinn op der Intensivstatioun, dorënner 10 Patienten, déi aus Frankräich op Lëtzebuerg transferéiert goufen. 500 Leit gëllen als geheelt. D'Alter-Mediane vun den Doudesaffer läit bei 86 Joer, de Mortalitéitstaux bei 1,1%. D'Zuel vun den Neiinfektioune gëtt also méi kleng, d'Strategie funktionéiert, mä mir sinn net iwwert de Bierg, sot de Staatsminister Xavier Bettel e Freideg de Mëtteg op engem weidere Point Presse zu der Corona-Situatioun zu Lëtzebuerg.

Briefing vum Xavier Bettel a Paulette Lenert / Pit Everling

Et ass de Verdéngscht vun der Bevëlkerung a vun den Entreprisen, déi gesonde Mënscheverstand géinge weisen. Et wier een nach net um Pic, déi schlëmm Situatioun an de Spideeler kéim nach, sou d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert. Déi véier Centres de soins avancés géinge gutt funktionéieren. Dat grousst Zil wier et, fir d'Spideeler net z'iwwerlaaschten. Den Ament wier een optimistesch, sou nach d'Paulette Lenert. Et wier och elo ganz vill Material zu Lëtzebuerg ukomm.

Disziplin dréit hir Friichten, dofir däerf een elo awer net domat ophalen

Wéini ass et eriwwer mat de Restriktiounen? Déi Fro géing jidderee sech stellen. Ma do wiere mer leider nach net, esou de Premier. Et géing een natierlech un enger Strategie schaffen, wéi e schrëttweise Retour an d'Normalitéit kéint ausgesinn. Ma dat wier net fir haut an net fir muer. Et kéint een elo keng Risken agoen. D'Wirtschaft stéing elo net un éischter Plaz.

Déi Vulnerabel misste protegéiert ginn a sech selwer protegéieren. Et wier opgefall, datt et an der leschter Woch vill Neiinfektiounen an der Alterskategorie 70 bis 79 gouf. Dat Allerwichtegst wier, fir d'Reegelen an d'Distanzen anzehalen. Et wier awer eng falsch Garantie, fir de Leit ze soen: 'wann der eng Mask hutt, da geschitt näischt', och wann esou Masken natierlech kéinten hëllefen.

Et wäert een zu Lëtzebuerg iwwregens elo an d'Phas vun den Immunitéitstester eragoen. Op Basis vun engem Echantillon vun der Bevëlkerung wëll een e Bild kréien, wéi wäit de Virus an der Populatioun fortgeschratt ass. An den nächste Woche kéint een do lassleeën. En Immunitéitspass wier net ugeduecht.

Och eng nei Zort Schnelltester, fir de Coronavirus ze detektéieren, géing grad getest ginn. Lëtzebuerg mécht donieft jo bei enger internationaler Etüd mat, fir Medikamenter ze testen. Fir den Tracking via App géif et iwwregens keng legal Basis ginn den Ament, hie wier och kee Frënd dovunner, sou de Staatsminister Xavier Bettel.

Weiderhi vill Verstéiss géint Sécherheetsmesuren



En Donneschdeg goufen 180 Kontrolle vun der Police gemaach. 60 Protokoller goufe geschriwwen, well Leit sech a Gruppe getraff hunn.

© SIP / Jean-Christophe Verhaegen © SIP / Jean-Christophe Verhaegen © SIP / Jean-Christophe Verhaegen

Replay vun der Pressekonferenz