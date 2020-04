Den aktuelle Virus huet och Auswierkungen op d'Aarbechten am soziale Secteur.

D'Erzéier-Personal, wat a Kanner- a Jugendheemer schafft, muss sech reegelméisseg der neier Situatioun upassen. Hei zu Lëtzebuerg wunnen eng 750 Kanner a Jugendlecher a Centres d’Accueillen.

Bei der Croix-Rouge wunnen eng 75 Jonker an de Strukturen. Eng 85 Leit Personal këmmere sech ëm dës jonk Leit. Vu Puppelcher bis Jugendlecher bis 18 Joer wunnen a verschiddenen Haiser, geréiert vum Roude Kräiz.

An Zäite vum Corona si souwuel d’Kanner, déi Jugendlech an d’Erzéier all Dag op en neits gefuerdert. Iwwer 300 Leit sinn an engem "pool de réserve", falls eng Penurie ënnert dem Personal opkéim.