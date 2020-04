Dat huet de Verwaltungsrot vum Willibrordus-Bauverein am fréien Freidegowend matgedeelt.

D'Organisateure bedaueren, datt se dës traditionell Manifestatioun mussen ofsoen, gesinn awer duerch d'Covid-19-Pandemie keng aner Méiglechkeet.

Déi weider Mesuren, déi d'Regierung dës Woch decidéiert hätt, géifen dës Decisioun confirméieren.

De Willibrordus Bauverein wëllt awer, zesumme mat der Unesco, fir eng medial Presenz vun der Iechternacher Sprangprëssessioun ronderëm de Stéchdag vum 2. Juni, Päischtdënschdeg also, suergen, heescht et an engem offizielle Schreiwes.

D'Sprangprëssessioun steet jo op der Lëscht vum immateriellen Kulturpatrimoine vun der Unesco.

Offiziellt Schreiwes