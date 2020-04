Wéi d'Police mellt, gouf kuerz no 5 Auer e Samschdeg de Moien an en Zeitungsbuttek am Gebai vun der Stater Gare agebrach.

Sécherheetsbeamten haten d'Police opmierksam gemaach, dass eng oder e puer Persoune fortgelaf waren. Kuerz drop hunn d'Polizisten e Mann virun der Gare gesinn, deen op d'Beschreiwung vun de Beamte gepasst huet. En zweeten, presuméierten Täter konnt duerno och gestallt ginn. Allebéid koumen op de Policebüro an nach e Samschdeg virun den Untersuchungsriichter.