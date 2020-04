D'Wëssenschaft huet eng bedeitend Roll an der aktueller Kris...

Déi ëffentlech Recherche zu Lëtzebuerg huet sech an enger spezieller Task-Force zesumme fonnt fir Äntwerten op Froe ronderëm de Coronavirus ze fannen. D' Aarbecht gëtt a 14 Aarbechtsgruppe koordinéiert.

Bal 3000 Fuerscher schaffen den Ament zu Lëtzebuerg, iwwert d' Hallschent dovun am ëffentleche Secteur. D' Wëssenschaft Gemeinschaft am Grand-Duché ass an de leschte Jore gewuess. An der aktueller Kris schafft een elo nach méi enk zesummen.

D'Wëssenschaft ass d' Basis fir ze verstoen, wat aktuell geschitt. D' Decisioune wei ee mat der Kris ëmgeet leie schlussendlech bei der Politik. Well een zu Lëtzebuerg esou breet opgestallt wier, hätt een e reege Kontakt mat internationale Partner. Di kuerz Weeër an d' Internationalitéit vun engem klenge Land wei Lëtzebuerg sinn an der aktueller Krisesituatioun vu Virdeel.