Amplaz an de Supermarché ze goen, ginn den Ament nach vill Leit op de Stater Wochemaart akafen.

An Zäite vun der Corona-Kris ginn aktuell vill Leit op de Maart, heescht et aus dem Secteur. Den Interessie wier geklommen. Et géifen dann och e puer Grënn ginn. Ënnert anerem sinn d’Mäert eng Akafsméiglechkeet ënnert fräiem Himmel an dofir mat wéineg Ustiechungs-a Verbreedungsgefor verbonnen. Donieft, wëllen d’Leit méi regional Produite kafen.

Well d’Wochemäert fir d’Grondversuergung do sinn, gëtt alles gemaach fir se weiderhin oprecht z’erhalen, heescht et weider. Fir d’Ausbreedung vum Virus ze verhënneren, goufen dann och e puer Mesurë geholl. Ënnert anerem goufen d’Stänn méi wäit ausernee gestallt, d’Personal vun de Stänn protegéieren sech mat Händchen an d’Leit mussen ee Sécherheetsofstand halen.

Fir d’Iwwerdroe vum Virus z’evitéieren, probéieren sech d’Leit un Mesuren ze halen.



Um Stater Maart sinn all Woch eng 50 Stänn. Et gouf dann och ee Solidaritéitsaktioun organiséiert fir de Leit Merci ze soen déi wärend dem Confinement schaffen.