E Samschdeg huet d'Santé matgedeelt, dass d'Zuel vu Leit, déi zu Lëtzebuerg um Coronavirus gestuerwe sinn, net geklommen ass.

Bei den Infektiounen ass et eng Hausse vun 117 positiv geteste Patienten. Vum Total vun de Patiente sinn 2.291 Residenten an 438 Non-Residenten.

2.701 Tester wieren an de leschte 24 Stonnen duerchgefouert ginn, confirméiert d'Santé an hirem neiste Bulletin. Zanter Ufank vun der Kris goufen 22.793 Tester gemaach.

Zënter e Freideg ass d'Zuel vun den Doudesaffer zu Lëtzebuerg net geklommen a läit weider bei 31 Leit. D'Altersmoyenne läit bei 86 Joer.

Am Moment leien 230 Persounen déi infizéiert goufen am Spidol, dovunner 35 op der Intensivstatioun. 190 Persoune konnten d'Spidol bis ewell nees verloossen.