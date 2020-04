De Bistum vun der kathoulescher Kierch hat den 23. Mäerz nach eemol all déi Geeschtlech opgeruff, wéinst der sanitärer Kris, keng Masse méi ze halen.

E Paschtouer vun Dikrech hält sech net un dës Consigne. Zanter leschtem Donneschdeg géing de Paschtouer all Dag eng Mass op der Plaz virun der Dekanatskierch ofhalen. Dat mellt d'Tageblatt. Dofir géifen all Kéier e grousst schwéiert Kräiz aus Holz op engem Sockel opgeriicht ginn, eng 1 Meter héich Statue vun der Muttergottes an eng Rei aner Saachen, déi een fir eng Mass brauch.

Et besteet Klärungsbedarf, sou gëtt den Dikrecher Buergermeeschter Claude Haagen am Artikel zitéiert.

De Paschtouer hätt keng Autorisatioun, fir dëst op der ëffentlecher Gemengeplaz "op der Kluuster" ze maachen. Wann de Paschtouer eng Mass mat de Gleewegen iwwer Videokonferenz hale wëll, dann dierft hien dat maachen, mee et misst bannent der Kierch geschéien. Dobausse géinge Leit stoe bleiwen an da géing et eng Accumulatioun vu Mënsche ginn, déi jo wéinst dem Virus net erlaabt ass, sou nach den Dikrecher Buergermeeschter.

Op RTL-Nofro hin, präziséiert den Äerzbistum, datt et sech bei den Open-Air-Zeremonien "op der Kluuster" net ëm reegelrecht Massen an enger kierchlecher Vue handelt. Et wier awer genee sou kloer an däitlech, datt d’Verbuet vun ëffentleche Gottesdéngschter och fir de Paschtouer vun Dikrech géif gëllen.

Domat dierften d'Zeremonië baussent der Kierch wuel der Vergaangenheet ugehéieren.