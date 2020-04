Am Kader vun der Entwécklung vun der Covid-19-Pandemie huet d'Stad Ettelbréck decidéiert, d'Foire Agricole am Juli ofzesoen.

Geplangt war d'Evenement fir den 3. Juli. Et géing den Ament awer no Alternative gesicht ginn, wéi zum Beispill no enger virtueller Versioun vun der FAE. Rieds geet och vun enger méiglecher Foire a klengem Format am Hierscht.

De Rendezvous fir d'nächst Joer steet awer scho fest: vum 2. bis de 4. Juli gi sech nees vill Visiteuren erwaart. Eleng 2019 haten iwwer 39.000 Leit de Wee bis op Ettelbréck fonnt.

Communiqué

Communiqué de presse par la Ville d'Ettelbruck au sujet de la Foire Agricole 2020 Tenant compte de l'évolution de la pandémie de COVID-19, la Ville d'Ettelbruck, en tant qu'organisateur, se voit contrainte d'annuler la Foire Agricole (FAE) 2020.

La FAE qui a accueilli 39.000 visiteurs en 2019 est la plus grande foire en plein air au Luxembourg. On estime que, même après un apaisement tant espéré de la situation, un rassemblement en foule ne sera pas judicieux vers le 3 juillet 2020, rendez-vous prévu pour la FAE.

En concertation avec les grands partenaires du secteur, les responsables sont en cours d'étudier des alternatives, afin de substituer la FAE 2020 traditionnelle par une version multimédia ou même virtuelle pendant la semaine du 29 juin au 5 juillet 2020. Ils prennent également en considération d'organiser éventuellement un événement plus restreint en automne.

Conscients de la situation délicate, les organisateurs souhaitent apporter leur soutien au monde agricole avec tous les marchés en amont et en aval.

Nous ne manquerons pas de vous tenir informés des développements ultérieurs et vous remercions pour votre compréhension tout en vous donnant rendez-vous à l'édition de l'année prochaine de la FAE du 2 au 4 juillet 2021.