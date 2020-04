Soubal eng Persoun e positive Corona-Test huet, ënnerläit se engem Strikte Monitoring. Dëse kann elo och iwwert de Smartphone gemaach ginn.

2.843 positiv geteste Coronavirus-Fäll ginn et den Ament hei am Land. Soubal den Test gemaach gouf an dann och positiv ausfält, ënnerleien d'Patienten engem strikte Monitoring vun der Santé an dacks och nach vun hirem Hausdokter. Zanter enger gudder Woch gëtt et elo souguer och eng App dofir.

Corona-Monitoring iwwer App / Reportage Annick Goerens

Virun enger gudder Woch gouf de Fred Entringer, Mataarbechter vun der Kulturfabrik zu Esch, positiv op de Coronavirus getest. Zanter hir heescht et Isolatioun, eleng doheem mam Hond. Ma de 44 Joer ale Mann fillt sech dofir awer net eleng gelooss, am Géigendeel.



De Fred Entringer: "Le lendemain j'ai eu un appel du Ministère de la Santé pour savoir comment j'étais et pour me donner plus d'instructions et me proposer des supports et des recommandations. Puis le Ministère de la Santé m'a envoyé un lien pour que je puisse installer une application sur téléphone pour faire un suivi de mon état et pour qu'ils puissent faire un accompagnement de comment le virus évolue chez moi. J'ai trouvé cela aussi très impressionnant. J'avais l'impression que le Ministère de la Santé est devenu un peu mon papa quoi."



Zanter enger Woch fonctionéiert elo dës franséisch App fir de Smartphone mam Numm "Maela", déi op de Lëtzebuerger System adaptéiert gouf. Wa Leit positiv getest ginn an net an d'Spidol mussen, kréie se dës App proposéiert, erkläert den Direkter vun der Santé.



De Jean-Claude Schmit: "Da kréie si ee Konto kreéiert an da kënne se 2x am Dag eng Rei Informatiounen iwwer déi App eraginn: wéi et hinne geet am Allgemengen, op se Symptomer hunn, wat fir eng Symptomer se hunn, wéi schlëmm déi Symptomer sinn. An da kréie si selwer eng Aart Evaluatioun vun hirer Situatioun. Dat heescht si kréie gesot, "et ass alles an der Rei" oder „t'ass z'iwwerwaachen“ an mir als Direktioun vun der Santé hunn och Accès op déi Informatioun. Dat heescht mir kënnen och potentiell Leit zeréckruffen, wann hir Evaluatioun net gutt ass."



Natierlech wären och eng Rei Leit guer net dorunner interesséiert, ma all positiv geteste Fall géing souwisou vun der Santé kontaktéiert ginn.



De Jean-Claude Schmit: "Mir ruffe se den éischten Dag un. Mir ruffe se no 3 Deeg un. Mir ruffe se haaptsächlech dann de 7. Dag un, well dat ass jo eigentlech de Moment vun der Krankheet, wou se am kriddelegsten ass, dass et eventuell zu Komplikatioune géif kommen an da ruffe mer so och nach eng Kéier de 14. Dag un, fir sécher ze sinn, dass alles an der Réi ass an dass se am Prinzip dann no 14 Deeg geheelt sinn."



Nieft der App an den Appeller vun der Santé krut de Fred Entringer dann och nach e sougenannte Corona-Kit heem geschéckt.



De Fred Entringer: "T'as cette bouteille d'alcool pour désinfecter ta maison ou des choses avec lesquelles t'étais en contact. T'as un paquet de masques, avec une cinquantaine de masques de très bonne qualité et t'as cette lettre avec des instructions, des règles à respecter pour éviter les contacts avec d'autres personnes. Et t'as un flyer en 5 langues: en allemand, en luxembourgeois, en anglais, en français et en portugais."



Et géing him Freed maachen ze gesinn, dass de Staat sech géing d'Méi maachen a souvill Sproochen ze kommunizéieren. Als gebiertege Brasilianer wéisst hien d'Efforte vun der Regierung besonnesch ze schätzen, virun allem mat Bléck op seng fréier Heemecht wou d'Leit vu souvill Support just kéinten dreemen.