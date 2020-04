Fir deene Leit moralesch ze hëllefen, déi sech duerch déi aktuell Situatioun iwwerfuerdert fillen, huet de Santésministère en neie Site lancéiert.

Déi aktuell sanitär Kris mécht ville Leit Angscht: Angscht krank ze ginn, seng Léifste leiden ze gesinn, seng Aarbecht ze verléieren, d'Onsécherheet wéi laang d'Kris nach dauert, d'Gefill vun Elengsinn a Frust. Eng Angscht, déi besonnesch wann een isoléiert ass, kann Iwwerhand huelen.

Fir deene Leit ze hëllefen, huet de Santésministère zesumme mat Leit aus dem Secteur psycho-social den neit e Site www.covid19-psy.lu lancéiert, e Complement zum Site www.covid-19.lu.

Schreiwes vun der Santé

Coronavirus et la santé mentale

Nous faisons actuellement face à une crise sanitaire sans précédent. Cette situation peut être particulièrement inquiétante pour les gens. La peur et l’anxiété peuvent devenir envahissantes, surtout en cas d’isolation sociale. La peur de contracter la maladie, de voir souffrir des proches, de perdre son travail, l’incertitude quant à la durée de cette crise, le sentiment de solitude et de frustration, sont devenus omniprésents dans notre société.

Afin d’aider les personnes se sentant débordées, nous avons crée en collaboration avec le Ministère de la Santé et divers partenaires du secteur psycho-social un site internet.Le site www.covid19-psy.lu est un complément du site officiel du gouvernement (www.covid-19.lu) et recense des informations utiles sur la santé mentale en période de crise sanitaire. Les citoyens ainsi que le personnel de santé y trouveront les contacts des services de soutien, des recommendations pour préserver sa santé mentale et des réponses à des questions fréquemment posées par le grand public. Toutes les communications officielles, les appels à volontaires, les formulaires et recommandations officielles sont toutefois à consulter sur www.covid19.lu.

Le site, actuellement en langue française, sera bientôt également disponible en langue allemande. De plus, nous ajouterons en permanence du contenu afin d’actualiser les informations et de répondre au mieux aux besoins de la population. Nous comptons sur vous pour diffuser largement ce message de santé publique et restons à votre disposition pour répondre à des questions éventuelles.