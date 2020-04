Mënsche mat enger Demenz begleeden, dat ass schonn an net-Covid-Zäiten, eng alldeeglech Erausfuerderung.

Ma elo ass et nach e gutt Stéck méi schwiereg, och well et eng Situatioun ass, déi an deem Mooss nei ass fir déi Concernéiert, awer och fir d'Personal an de Fleegeheemer a fir d'Famillen doheem, déi mat der Krankheet Demenz all Dag ze dinn hunn.

Net ze vergiessen, all déi Leit, déi eleng mat dëse Problemer liewen. Wéi an dëser Zäit reagéieren?

Den Interview den Owend am Journal op der Tëlee mam Michèle Halsdorf, Direktiounsbeoptraagt am Fleegeheem "Beim Goldknapp" zu Ierpeldeng un der Sauer.

Den Interview am Audio kann een hei op RTL.lu an senger ganzer Längt vun den Owend 8 Auer u lauschteren.