Wëssenschaftlech Publikatioune studéieren a se de Leit verständlech erklären, donieft déi politesche Decisiounen analyséieren a kritesch hannerfroen.

D’Medien hu grad elo am Ausnamezoustand eng ganz wichteg Roll an och grouss Responsabilitéit ze droen. Dat ass allerdéngs elo an der Pandemie net méi einfach ginn, fir geséchert an och onofhängeg Informatiounen un d'Bierger ze bréngen.

Ëffentlech Debatte schéngen éischter schwiereg. Mir hu mat der Presidentin vum Lëtzebuerger Presserot, dem Ines Kurschat, iwwert dës Erausfuerderunge geschwat. Wou ass déi aktuell Gefor beim Journalismus, firwat ass dës Aarbecht grad elo sou wichteg a wou sinn d'Grenzen?