D’CSV-Fraktioun wäert zwou Motiounen an der Chamber deposéieren, mat jeeweils enger Propositioun un d’Regierung.

An hirer Fraktiounssëtzung hunn déi chrëschtlech-Sozial festgehalen, dass d’Regierung de Mataarbechter am Santés- a Fleege-Secteur eng staatlech Prime Unique als Merci fir déi vill Aarbehct an dësen Zäite sollt ausbezuelen.

Dernieft soll e reduzéierten Steier-Tariff fir all Kriseprimme beim Staat an am Privatsecteur bis zu enger gewëssener Limite spillen.