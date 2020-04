De President vum ORK, de René Schlechter, war am RTL-Interview, fir iwwert dëse Sujet ze schwätzen.

Vill Rechter wieren de Moment op Äis geluecht, an dat a ville Beräicher, ma fir Kanner a Jugendlecher kéint d’Situatioun eng immens Belaaschtung sinn.

Kanner an der Corona-Kris - Reportage Claudia Kollwelter

Ze fäerte wier dem René Schlechter no, datt an deene Familljen, wou et souwisou schonn ugespaante Situatioune ginn, de Confinement net zur Entspanung bäidroe géing. Do klëmmt natierlech d’Gefor, datt et zu méi Konflikter oder haislecher Gewalt kënnt.

De President vum ORK hat Récksprooch mat Professionellen aus deem Beräich: "Bis elo huet dat sech nach net duerchgeschloen. Mä et kann duerchaus sinn, datt dat eréischt dee Moment bemierkbar gëtt, wat se an där Zäit u Problemateschem an hirer Famill erlieft hunn, wann d’Kanner an déi Jugendlech nees méi eraus ginn a méi Kontakter hunn."



Fir de Fall, wou sech Krisesituatiounen erginn, mécht de René Schlechter dann och en Appell un d’sozial Servicer: "Esou ze funktionéieren, datt se erreechbar sinn an datt se ënnertenee kënne Situatiounen adequat behandelen."



Vill Rechter, och vun de Kanner, wiere Momentan ageschränkt, ma soulaang déi novollzéibar an transparent sinn, misst een domat liewe kënnen.

De René Schlechter gesäit am Confinement awer och eng Partie Chancen: "Sech éischtens bewosst ginn, wat een huet, wann een net confinéiert muss sinn. Dat een also en anere Bléck op säin normaalt Liewe kritt. Dat een och elo d’Chance huet, nei Saachen ze léieren an ze entdecken."



An do wieren d’Familljen natierlech gefuerdert an et kéint een d’Zäit, déi een elo hätt, sënnvoll a kreativ notzen. Dem President vum ORK no beméit sech den Educatiounsministère och wierklech fir d’Schoul doheem esou gutt wéi méiglech ëmgesat ze kréien. De René Schlechter begréisst donieft och, datt vill Lycéeën uechtert d’Land proaktiv versichen, eppes en Place ze setzen, wou Schüler an Elteren ënnerstëtzt ginn.