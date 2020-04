Ganz vill Etablissementer am Secteur wären nämlech ferme an de Laberenten, sou d'Horesca an engem Schreiwes.

D’Horesca huet een éischte Bilan vun de Restriktiounsmesuren duerch de Virus gezunn. De Risk vun der Iwwerverschëldung am Secteur wier ganz reell, wat derzou féiere kéint, dass Bistroen, Hoteller oder Restaurante misste komplett zoumaachen, nach wärend, oder och no der Kris. De Chômage partiel wier zwar eng gutt Saach, mä déi global Situatioun géif weiderhi fir vill Kappzerbrieches suergen. D’Horesca freet dofir vun der Regierung, no enger Hëllef fir d’Etablissementer vu klenger oder mëttlerer Gréisst, déi net misst zeréckbezuelt ginn, sou wéi dat an anere Länner scho vereenzelt de Fall wier. Och wann et nees zu enger Reouverture kënnt, sollten d’Chomage-Partiel-Mesuren fir de Secteur weiderhi gëllen.