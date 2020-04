E Mëttwoch de Moie géint 7.40 Auer sinn an der rue Camille Polfer an der Stad en Auto an e Moto net laanschtenee komm.

Eng Persoun gouf bei deem Accident blesséiert. Nieft de Stater Pompjeeë waren och de Samu an d'Ambulanz op der Plaz.