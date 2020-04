Um Mëttwoch huet d'Chambre de Commerce ee Sondage lancéiert. Bis de 15. Abrëll kënnen d'Entreprisen d'Froen nach beäntweren.

25 Froe ginn am Sondage vun der Chambre de Commerce gestallt, beispillsweis wéi laang déi aktuell Liquiditéiten, ouni zousätzlech Hëllefen, et géifen erlaben, duerchzehalen. Oder wéi gutt oder schlecht d’Mesuren, déi bis ewell vun der Regierung getraff goufen, dem Betrib hëllefen.

De Sondage leeft wéi op Initiativ vun der nationaler Handelskummer, am Partenariat mat der ABBL, der ACA, dem Konsumenteschutz, der Fedil an der Horesca.

Schreiwes vun der Chambre de Commerce

Crise du Covid-19 : Enquête auprès des dirigeants d’entreprise

Le Luxembourg est confronté à une crise sanitaire sans précédent qui touche de plein fouet les entreprises et met en suspens des pans entiers de l’activité économique.

Afin de mieux aider les entreprises à surmonter cette crise, la Chambre de Commerce lance une enquête sur les difficultés rencontrées par les dirigeants d’entreprise et sur les mesures d’aides nécessaires !

Votre avis nous permettra de mieux vous aider ! Participez à notre enquête en ligne.

Covid-19 Crisis: Survey of Business Leaders

Luxembourg is facing an unprecedented health crisis that is hitting businesses hard and putting entire sectors of economic activity on hold.

In order to better help businesses to overcome this crisis, the Chamber of Commerce is launching a survey on the difficulties encountered by business leaders and the aid measures needed!

Your opinion will enable us to improve our help! Take part in our online survey.

Covid-19 Kris : Enquête bei den Entrepreneuren

Lëtzebuerg kämpft am Ament mat enger sanitärer Krise, déi d'Entreprisen haart trëfft an d'wirtschaftlech Aktivitéit op ee Minimum reduzéiert.

Fir den Entreprisen bei der Bewältegung vun dëser Kris besser ze hëllefen, lancéiert d'Chambre de Commerce eng Enquête iwwer d'Schwieregkeeten vun den Entrepreneuren an d'Hëllefsmoossnamen, déi missten geholl ginn.

Är Meenung hëlleft ons iech besser ze hëllefen! Huelt deel un onser Online Enquête.

Covid-19-Krise: Unternehmerumfrage

Luxemburg ist einer beispiellosen Gesundheitskrise ausgesetzt, die die Unternehmen hart trifft und ganze Wirtschaftszweige stilllegt.

Um den Unternehmen besser bei der Bewältigung dieser Krise zu helfen, führt die Handelskammer eine Umfrage über die Schwierigkeiten der Unternehmensleiter und die erforderlichen Hilfsmaßnahmen durch!

Ihre Meinung wird uns ermöglichen, Ihnen besser zu helfen! Nehmen Sie an unserer Online-Umfrage teil.

Crise da Covid-19: Inquérito aos Líderes Empresariais

O Luxemburgo enfrenta uma crise de saúde sem precedentes que está a atingir duramente as empresas e a colocar sectores inteiros da actividade económica em suspenso.

A fim de melhor ajudar as empresas a ultrapassar esta crise, a Câmara de Comércio está a lançar uma investigação sobre as dificuldades encontradas pelos líderes empresariais e as medidas de ajuda necessárias!

A sua opinião permitir-nos-á ajudá-la melhor! Participe no nosso inquérito online.