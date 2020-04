Aus engem Bréif vum Staatsministère geet ervir, dass d'Piratepartei dem Staat eng Zomm vu ronn 20.000 Euro muss zeréckiwwerweisen.

An deem technesche Bréif, deen ons virläit, erkläert de Ministère, datt e Montant vun 30.700 Euro, deen e Parteimember a Kandidat un d'Partei iwwerwisen huet, als Don ze betruechte wier an net als Recette.

Där Zomm kéint also net Rechnung gedroe ginn, wann de Seuil vu 75% berechent gëtt an dowéinst louch d'Dotatioun vum Staat fir d'Piratepartei am Joer 2018 bei 87%.

D'Piratepartei krut deemno 19.341,02 Euro ze vill a gëtt vum Staatsministère gebieden, déi Zomm der Trésorerie de l'Etat zeréck z'iwwerweisen.