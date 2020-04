Am Norde vum Land gouf e Mëttwoch de Mëtteg géint 16.30 Auer en accidentéierte Cyclist gemellt.

Éischten Informatiounen no soll de Mann an enger Kéier en Hang erofgefall sinn. Hie gouf schwéierblesséiert an d'Spidol bruecht, wou hie kuerz drop u senge Blessure gestuerwen ass.

Ermëttlunge goufen an d'Weeër geleet, fir erauszefannen, wéi et zum Ongléck komme konnt.