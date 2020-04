E Mëttwoch géint 18 Auer war d'Police op Mäertert geruff ginn, well sech do e puer Persoune wuel onerlaabt versammelt haten.

Eng Policepatrull ass iwwert e Feldwee op d'Plaz gefuer an huet do 5 Persoune gesinn, déi sech do wuel onerlaabt getraff hunn. Wéi si d'Poliziste gesinn hunn, hu se probéiert sech op hire Vëloen a verschidde Richtungen duerch d'Bascht ze maachen.

Heibäi koum et zu enger Kollisioun tëscht engem vun de Cyclisten an dem Policeauto, wouropshin de Cyclist gefall ass a liicht blesséiert gouf. D'Beamten hu sech ëm e gekëmmert an eng Ambulanz geruff.

De Parquet gouf informéiert an et gouf e Protokoll geschriwwen. D'Inspection Général vun der Police huet eng Enquête an d'Weeër geleet.