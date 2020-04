Géint 9.40 Auer sinn op der Place de Metz an der Stad 2 Autoen net laanschtenee komm. 5 Minutte méi spéit gouf et en änlechen Zenario an der rue de Trèves.

Och hei sinn 2 Autoen anenee gerannt.

Beim éischten Accident goufen 2 Persoune verwonnt, bei deem um Findel gouf 1 Persoun blesséiert. D'Pompjeeën aus der Stad a vu Sandweiler waren am Asaz, grad ewéi d'Ambulanzen aus der Stad.