D’Ministere Corinne Cahen an de Romain Schneider waren an déi zoustänneg Kommissioun komm, fir do Ried an Äntwert ze stoen.

D’Situatioun wéi se sech haut presentéiert, ass eng ganz aner wéi nach virun zwou Wochen, dofir gouf et um Donneschdeg zwar kritesch Froen, mee keng Kritik un der Regierung.

Um Bord gouf do och iwwert den Approvisionnement u Material fir d’Personal aus dem Fleegesecteur geschwat. Nëmmen um Bord, well mëttlerweil de Secteur mat Schutz-Equipement beliwwert gouf. Wat virun zwou Woche nach net de Fall war, ass entretemps aus der Welt geschaf, esou d’Familljeministesch Corinne Cahen. Dat gesäit och d'Oppositioun esou.

Wat am Fokus vun den Diskussioune stoung, war virop déi mental Gesondheet vun de Leit an den Alters- a Fleegeheemer.

D'Corinne Cahen:

"Wéi et hinne geet an deem Ganzen. An do war ech frou, kënnen ze soen, datt eben och Leit. déi Covid-19 positiv getest waren, nees geheelt sinn. Um Mëttwoch waren et der 10. Fir genee ze sinn, déi aus dem Confinement eraus sinn. Dat heescht, dat si Leit, déi krank waren, déi Symptomer haten, déi positiv getest goufen. Déi 14 Deeg a Quarantän waren. Déi duerno 48 Stonnen ouni Symptomer waren an negativ getest goufen. Där ginn et also elo 10."

Am Ganze goufe bis ewell bis e Mëttwoch den Owend an den Alters- a Fleegeheemer 100 Persounen positiv op de Coronavirus getest. Et zielt een 7.000 Persounen an esou Strukturen.

D’Wanteraktioun war een anere Sujet. Do gouf et bis ewell och ee positiv geteste Fall, esou d’Corinne Cahen. D’Wanteraktioun soll iwwregens verlängert ginn, bis Enn Abrëll. Och duerno soll a Concertatioun mat den Acteure um Terrain gekuckt ginn, ob een se nees verlängert oder net.