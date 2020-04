Fir d’CGFP ass et kruzial, dass am Virfeld all erdenklech Sécherheets-Precautioune getraff ginn zum Schutz vun der Allgemengheet.

Dat schreift d'Staatsbeamte-Gewerkschaft a warnt, dass iwwerstierzten Decisioune séier schlëmm Suitten kéinten hunn. Ier d'Fonctionaire nees normal schaffe ginn, missten et kloer Consignë ginn, wéi se sech ze behuelen hunn. An dem Sënn misst nach sou munches gekläert ginn. Decisiv fir d'CGFP ass et, dass den ominéise "Social distancing" och an de Verwaltungen, de Schoulen oder den ëffentlechen Ariichtungen ëmgesat misst ginn. A ville Verwaltungen wier d'Gréisst vun de Raim awer wuel ze kleng, sou dass een do misst Léisunge fannen. Der CGFP no stellt sech och d'Fro no genuch Schutzmasken an Desinfektiounsmëttel. Leit, déi beim Staat schaffen an zu enger Risiko-Grupp gehéieren, sollten och bis op Weideres vun Doheem aus schaffe kënnen oder noutfalls dispenséiert ginn, fir déi Leit net a Gefor ze bréngen. Vun der Staatsbeamte-Gewerkschaft ass et dann och d'Kritik, dass beim Auschaffe vun der Exit-Strategie privat Consulting-Firmen mat abezu ginn, ouni am Virfeld d'Positiounen an d'Meenunge vun de Salariatsvertrieder ze kennen.