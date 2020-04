Zanter enger Woch kruten d’Doktere keng Réckmeldung méi vum Gesondheetsministère oder der Santé an d’Veronsécherung ass grouss.

Dat confirméieren eenzel Sourcen RTL géintiwwer. D’Doktere waren opgefuerdert, fir sech an 1 vun 3 sougenannten “lignes de garde” anzeschreiwen, fir ze decidéieren, ob se entweder an engem Centre de soins avancés, an der Téléconsultatioun oder an Altersheemer kënne schaffen, mä zanter enger Woch ass wéi gesot “Funkstille”. Am Grupp 1, déi an de sougenannten CSAe solle schaffen, wär ee just no Disponibilitéite gefrot ginn. Et géifen awer nach keng Aarbechtspläng ginn.

Am Grupp 3, déi sech ëm d’Altersheimer solle këmmeren, wär ee just no de Gardepläng fir déi eenzel Haiser gefrot ginn, duerno wär et keng Kommunikatioun méi mat den Doktere ginn. Et wéist een also weder wéi een agedeelt wär, nach vu wéini un dës lignes de garde dann eigentlech solle fonctionéieren, kritiséieren d’Generalisten, déi un der éischter Front mat de Patiente schaffen.

“Ech gouf gëschter Mëtteg gefrot, fir haut de Moien um 8 Auer an engem CSA unzetrieden. Ma ech wousst net ob ech kéint, well ech net weess a wéienger ligne de garde ech dann elo eigentlech sinn”, sou beschreift et een Dokter.

Donieft géingen d’Telefonen an de Cabinete waarm lafen. Vill Leit mat serieuxe Problemer géinge sech net méi wëllen ënnersiche loossen a just nach wëllen iwwer Telefon consultéiert ginn, aus Angscht sech unzestiechen, ma dat kéint net esou weider goen. D’Collateral-Schied wären duerno méi héich, wei d’Degaten, déi de Covid-19 géing hannerloossen, sou een anere Generalist.

Eng Anamnèse, also d’Erfaasse vu medezinesch relevanten Donnéeën, wéi d’Oflauschtere vum Häerz an de Longen, de Bauch drécken, de Bols huelen oder een EKG maachen, kéint sech einfach net iwwer Téléconsultatioun maachen. An d’Leit wéilten dofir - aus Angscht sech unzestiechen- weder an e Cabinet, nach an ee vun de 4 CSAe goen. D’Andeelung an dës lignes de garden wär dofir wichteg, dass Doktere wéisten, wéi se elo kéinte virun fueren, ma et wär een deelweis den Ament souguer am “Leerlauf”.

“Wou bleift d’Kommunikatioun mat de wichtegen Leit um Terrain?” froen dofir d’Generalisten. Och no enger Rei Demanden, hätt ee bis ewell keng Äntwert. Besonnesch virun dem laangen Ouschterweekend géing ee sech elo Suergen maachen, sou eng Rei Dokteren.