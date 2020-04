Da kéint ee sech festleeën, wéi et weider geet a wéi eng Exit-Strategie kéint ausgesinn.

Dat seet d'Gesondheetsministesch Paulette Lenert um Freideg am Lëtzebuerger Wort.

D'Zuel vun den Neiinfektioune geet zréck ma wéini ginn déi aktuell Ausgangsspären opgehuewen oder manner streng?

Mir kommen elo op e Punkt, wou mer ufänke méi stabil Donnéeën ze kréien, präziséiert d'Gesondheetsministesch am Wort. Mä eng Woch laang misst een d'Situatioun nach genee am A hunn, éier ee sech kéint festleeën. An den nächsten 8 bis 10 Deeg wier mat enger Basis ze rechnen, op där een e Zenario kéint opbauen.

Et géif mat Héichdrock dru geschafft ginn, sou d'Ministesch.

An de Spideeler ass jo an den nächsten Deeg, respektiv d'nächst Woch mam Héichpunkt ze rechnen.

D'Schoule gi fréistens de 4. Mee nees op, also a gutt 3 Wochen.

Sécher ass och, datt d'Mesuren net all mateneen opgehuewe ginn, mä datt dat an Etappe wäert geschéien, begleet vu Mesuren wéi 2 Meter Distanz halen.

Nach heescht et awer Gedold hunn, weider doheem bleiwen a just wann néideg, zum Beispill akafe goen.