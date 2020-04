D'Regierung huet déi 13. Editioun vum Joresbericht iwwert d'europäesch Politik vum Grand-Duché presentéiert.

Am Laf vum Joer 2019 huet Lëtzebuerg op allen Niveaue Kooperatiounsbereetschaft gewisen, wéi och de Respekt vun de Wäerter vun der Unioun an dem Rechtsstaat. Donieft huet de Grand-Duché fir en EU-Budget fir déi nächst 5 Joer plädéiert.

Dëse Rapport, deen aus 3 gréisseren Deeler besteet, temoignéiert d'Engagementer vu Lëtzebuerg zu Gonschte vun enger staarker a solidarescher Europäescher Unioun.

An engem éischte Kapitel ginn Dossieren aus ënnerschiddleche Beräicher presentéiert, an deenen d'EU aktiv ass: dorënner ënnert anerem Sport, Bildung, Kultur, Finanzen, Sozialpolitik, Klimapolitik oder Gesondheet. An engem zweete Kapitel geet et op nationalem Niveau ëm d'europäesch Politik wéi och ëm d'Kommunikatioun vu leschtem Joer. Dat lescht Kapitel behandelt d'Transpositioun vun europäeschen Direktiven an d'Implementéierung vum Recht vun der Unioun.

Schreiwes

Rapport sur la politique européenne 2019 du gouvernement (10.04.2020)

Communiqué par: ministère des Affaires étrangères et européennes

La treizième édition du rapport annuel consacré à la politique européenne du Luxembourg vient d'être adoptée par le gouvernement.

L'élaboration de ce rapport s'inscrit dans le cadre de l'aide-mémoire conclu entre la Chambre des députés et le gouvernement sur la coopération en matière de politique européenne.

L'objectif de cet exercice est d'exposer de façon synthétique et de rendre accessible au public les dossiers européens de l'année écoulée, qui relèvent d'une importance particulière pour le Luxembourg.

Le rapport sur la politique européenne de cette année est divisé en trois grandes parties et couvre les dossiers européens ayant marqué l'année 2019.

Au cours de cette année, le Luxembourg n'a eu de cesse de continuer à faire vivre, à tous les niveaux, l'esprit de coopération qui est aux sources mêmes de l'Union. Le Luxembourg a ainsi plaidé, tout au long de cette année, pour un budget de l'UE qui soit à la hauteur des ambitions politiques formulées dans les nouvelles priorités fixées dans le programme stratégique défini en 2019 pour les cinq prochaines années. Le Luxembourg a continué de faire preuve de détermination sur tous les sujets qui sont au cœur de notre politique européenne, au premier lieu desquels le respect des valeurs de l'Union et de l'État de droit.

Ce rapport illustre comment ces engagements ont été portés dans les différentes enceintes au sein desquelles sont formulées et actées les politiques européennes. Et il témoigne des efforts menés par le Grand-Duché pour tenir son engagement en faveur d'une Union européenne forte et solidaire.

Le premier chapitre traite des politiques sectorielles de l'Union européenne et expose les principaux dossiers selon les différentes formations du Conseil: les Affaires étrangères; les Affaires générales; les Affaires économiques et financières; la Justice et les Affaires intérieures; l'Emploi, la politique sociale, la santé et les consommateurs; la Compétitivité; les Transports, les télécommunications et l'énergie; l'Agriculture; l'Environnement et le changement climatique; l'Éducation, la jeunesse, la culture et le sport.

Dans le deuxième chapitre est présentée la coordination au niveau national de la politique européenne ainsi que la communication qui a été faite tout au long de l'année en matière de politique européenne. La coordination est notamment assurée par le comité interministériel de coordination de la politique européenne (CICPE) piloté par le ministère des Affaires étrangères et européennes.

Le troisième chapitre fait le point sur la transposition des directives européennes et la mise en œuvre du droit de l'Union.