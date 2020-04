D'Fans vum Comic-Held kënne sech freeën: De Lëtzebuerger Rekordfilm aus dem Joer 2018 kënnt e Samschden den 18. Abrëll exklusiv op RTL ZWEE.

De Lëtzebuerger Kultpersonnage huet en impressionnante Wee hannert sech. Vum Pobeier an de Kino (wou de Film all d’Rekorder fir eng Lëtzebuerger Produktioun gebrach huet), flitt de Superjhemp elo iwwer de Bildschierm vun der Tëlee.

Fir déi, déi de Film nach net gesinn hunn oder et kaum erwaarde kënnen, en nach eng Kéier ze kucken, hei e klenge Virgeschmaach, wat Iech e Samschden erwaart. Fir dat klengt Luxusbuerg virun enger kosmescher Katastroph ze schützen, muss e Staatsbeamten, dee matten an der Midlife-Crisis ass, seng Superkräften erëmfannen a sech senger gréissten Angscht stellen: senger Famill.

Maacht et Iech also um Canapé gemittlech, fir eng gutt Portioun Humor an Action à la Luxembourgeoise! Klengen Tipp: De Blockbuster genéisst sech nach besser mat enger gudder a grousser Kachkéis-Schmier!

“De Superjhemp retörns” : RDV dëse Samschden um 20:00 Auer op RTL ZWEE !

“De Superjhemp retörns » gouf vum Félix Koch realiséiert a vu Samsa Film produzéiert. Et spille mat: André Jung, Désirée Nosbusch, Etienne Halsdorf, Jules Werner, Luc Feit, Jules Waringo, Henri Losch, Jean-Paul Maes, Julie Kieffer, Tommy Schlesser, Adèle Wester, Fabienne Hollwege, Roland Gelhausen a villen aneren.