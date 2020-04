ParkinsonNet Luxembourg huet eng nei Helpline an d'Liewe geruff, fir Patiente mat Parkinson wärend der Pandemie besser betreien ze kënnen.

Ënnert anerem Logopeden, Physiotherapeuten, Ergotherapeuten an Neurologen kënne via Telefon ënnert der Nummer +352 4411 6635 kontaktéiert ginn. D'Hotline ass gratis a vu méindes bis donneschdes vun 9 bis 11 Auer fir all Awunner mat Parkinson an hir Betreier erreechbar.

Och wann eng Berodung iwwer Telefon kee Besuch bei engem Dokter ersetze kann, kënnen op dës Manéier Komplikatiounen evitéiert a Froe beäntwert ginn.

Communiqué

11 avril – Journée mondiale de la maladie de Parkinson

Une permanence téléphonique dédiée aux personnes atteintes par la maladie de Parkinson pendant l'épidémie

___

Esch-sur-Alzette, le 10 avril 2020 - ParkinsonNet Luxembourg, un réseau de professionnels de santé dédié à la maladie de Parkinson, vient de mettre place une permanence téléphonique afin de répondre aux questions des patients et de leurs proches en cette période de confinement si particulière. Des professionnels de santé (orthophonistes, kinésithérapeutes, ergothérapeutes et neurologues) sont joignables tous les matins du lundi au jeudi, de 9 à 11 heures, au numéro : (+352) 4411 6635. Cette permanence téléphonique est gratuite et ouverte aux patients au Luxembourg ainsi qu'à leurs proches.

Si une consultation par téléphone ne peut pas remplacer un rendez-vous en cabinet médical, elle peut cependant fournir des réponses et prévenir des complications. Les patients qui appellent la permanence seront redirigés vers un professionnel de santé de la discipline correspondant à leurs besoins. Ces professionnels de santé sont membres du réseau ParkinsonNet et formés à la prise en charge de la maladie de Parkinson.

La permanence téléphonique restera en place jusqu'à la fin des mesures de confinement.

__

Contact : Laura Bianchi, T. (+352) 46 66 44 9451, E. laura.bianchi@uni.lu.

Site internet : www.parkinsonnet.lu